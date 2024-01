PJ recuperou 208 mil euros roubados do banco em Câmara de Lobos

A Polícia Judiciária conseguiu recuperar 208 mil euros dos 214 mil euros roubados da agência bancária em Câmara de Lobos na passada sexta-feira.

Ao DIÁRIO, Ricardo Tecedeiro, coordenador do Departamento de Investigação da Polícia Judiciária da Madeira, referiu que o homem não tem antecedentes criminais e que tinha o dinheiro guardado em vários compartimentos da casa.

Tal como informou a PJ em comunicado, a viatura do indivíduo foi localizada na noite de terça-feira, com a colaboração da PSP de Câmara de Lobos, parqueada junto à residência do suspeito.

O homem, de 42 anos, foi detido hoje de manhã, pelas 7 horas, e será agora presente ao juiz de instrução para ficar a conhecer as medidas de coacção aplicadas.

Conforme o DIÁRIO noticia na edição impressa de hoje, o homem é pai de três filhos e reside no concelho de Câmara de Lobos.