Higor Platiny conquista golo do mês da II Liga

O golo do avançado do Marítimo, Higor Platiny diante do Lank Vilaverdense foi considerado o melhor do mês de Dezembro na Liga Sabseg (II Liga), avançou hoje a Liga de Portugal no seu sítio oficial da internet.

"10 de dezembro ficará para sempre na memória de Higor Platiny. Corria o minuto 13 do Marítimo - Lank Vilaverdense quando o camisola 99 da turma da casa correspondeu positivamente a um cruzamento de Tomás Domingos, proveniente da asa direita do ataque insular, e com um fantástico 'remate moinho', inaugurou o marcador. Finalização brilhante que abriu caminho ao triunfo caseiro, por 4-0, ao conjunto madeirense", pode ler-se ainda na noticia publicada pela Liga Portugal.

De referir que o remate acrobático do avançado brasileiro veio a ser o mais votado pelos adeptos, batendo a concorrência de Nené (AVS), Roberto (CD Tondela), Gabriel Silva (Santa Clara), Gautier OTT (Académico) e Adriano Amorim (Leixões SC).