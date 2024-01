600 pessoas embarcaram em navios da MSC na Madeira em 2023

Cerca de 600 passageiros embarcaram nos cruzeiros da MSC que fizeram escala no Porto do Funchal ao longo de 2023.

Eduardo Cabrita, director-geral da companhia indica que a maioria era madeirense.

“O Funchal está na nossa estratégia de embarques e desembarques há mais de 13 anos. Portanto, para nós é muito importante, sabendo ainda mais que 99% das pessoas que realmente fazem um cruzeiro a partir do Funchal são madeirenses”, destacou.

Para 2024 a MSC Cruzeiros apresenta uma oferta semelhante à do ano transacto, com “dois cruzeiros longos, dois cruzeiros mais pequenos entre Setembro e Outubro com rotas para o Mediterrâneo”.