PAN preocupado com nível do impacto ambiental da aquacultura

O partido Pessoas-Animais-Natureza reuniu ontem com o secretário regional da Economia, Mar e Pescas, "para a partilha e discussão de diversos pontos que o PAN considera de interesse para a Região Autónoma da Madeira", entre os quais "foram levantadas algumas questões sobre a aquacultura, com particular destaque para o ponto atual da situação ao nível do impacto ambiental", refere uma nota de imprensa divulgada apenas hoje de manhã.

No texto, resumem o que se falou no encontro com Rui Barreto. "O partido quis inteirar-se das medidas e projetos pensados a nível de gestão do mar, que promovam a sustentabilidade, a preservação das espécies e a manutenção das zonas protegidas", frisa e acrescenta: "Além da aposta na transição energética, foi ainda apresentado alguns projetos, nomeadamente a Escola Azul que aposta na sensibilização e envolvência dos jovens para as questões do mar, a limpeza das praias e a necessidade de redução do lixo marinho."

No entender do PAN é "essencial haver uma participação ativa por parte das diferentes gerações para um futuro mais sustentável e que passa pela necessária e urgente redução do lixo marinho e também pela contínua investigação, nomeadamente, da existência dos microplásticos e os cuidados na nossa alimentação".

E citam Mónica Freitas, deputada única do partido. "Para o PAN é essencial garantir a preservação das espécies, com regras mais restritas e medidas penalizadoras à pesca ilegal. É também essencial o investimento na promoção da modernização da frota de pesca e utilização de materiais menos prejudiciais ao ambiente. A medida prevista para renovação da frota de pesca, com menos e melhores embarcações é uma aposta positiva neste caminho que se pretende trilhar."

Conclui que "o partido aproveitou a ocasião para fazer um levantamento face à situação do cais do Paul do Mar, considerando que tinha sido enviado pela representação parlamentar um pedido de esclarecimento à APRAM sobre o mesmo".