Turismo de cruzeiros “a crescer cada vez mais rápido”

O sector dos cruzeiros está a registar uma evolução rápida, destacou esta quinta-feira, 18 de Janeiro, o director-geral da MSC Cruzeiros, Eduardo Cabrita.

Durante a cerimónia da escala inaugural do MSC Euribia no Porto do Funchal, o representante da companhia deu a conhecer os dados da CLIA - Associação Internacional de Cruzeiros que prevê que “o turismo de cruzeiros atinja 106% dos níveis apresentados em 2019 em 2023”.

O turismo de cruzeiros “está a crescer cada vez mais rápido”, frisou.

Em 2023 31,5 milhões de pessoas fizeram cruzeiros, com a previsão de um aumento para 40 milhões em 2027, disse.

Eduardo Cabrita lembrou que o MSC Euribia foi o primeiro navio do mundo a realizar uma viagem livre de emissões de gases com efeito estufa, no trajecto entre Saint-Nazaire, onde foi construído, e Copenhaga, onde fez a sua estreia.