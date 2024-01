"A Madeira é exemplo no combate ao desemprego"

Ainda no período antes da ordem do dia, o social-democrata Carlos Fernandes olhou aos números do desemprego na Região. 4,8% que colocam a Madeira abaixo da média nacional e no entender do deputado são reflexo do trabalho desenvolvido pelo Governo Regional da Madeira.

O parlamentar destacou ainda as acções de formação e o apoio à Diáspora. Ana Cristina Monteiro, num pedido de esclarecimento, também acusou o PS de não respeitar os direitos do emigrantes, e menos ainda daqueles que escolhem a Região para viver e para trabalhar.

Cláudia Perestrelo falou em números históricos na população empregada e na taxa de desemprego e disse que há mais caminho a trilhar.