Mónica Freitas assegura que medidas de protecção dos animais estão no programa do GR e no orçamento

O PS, através de Sancha Campanella, manifestou apoio à proposta do PCP de criação de uma campanha de esterilização e vacinação de animais, mas deixou bem claro que a protecção dos animais não se pode limitar a estas medidas.

Também Nuno Morna, da IL; apoia a proposta porque considera importante garantir medidas para redução de animais errantes e condições de saúde.

Miguel Castro, do CH, contestou o facto de o PCP ter votado contra uma proposta do seu partido que defendia a criação, efectiva, da figura do médico veterinário municipal que era "muito mais abrangente".

Para Mónica Freitas, do PAN, a proposta do PCP é, apenas "oportunismo político" porque tudo o que é apresentado no diploma já consta do Programa do Governo Regional e no orçamento "por proposta do PAN".

A deputada também considera "engraçado" que seja o PCP a trazer esta proposta, quando foi Edgar Silva a "ridicularizar as propostas do PAN" e acusar o seu partido de se ter "vendido por umas coleiras de pulgas".

O PAN defende a criação do veterinário municipal e assegura que o investimento em várias medidas de protecção dos animais serão feitos de forma faseada. Por isso, não apoia a proposta.

Carla Rosado, do PSD, recordou todas as medidas já em curso na Região, o reforço das verbas que consta do orçamento e a garantia de que a causa animal é defendida pelo Governo Regional.