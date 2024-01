Assalto de ontem, tema de hoje

Não se fala de outra coisa. O assalto de ontem a um banco, que rendeu ao assaltante mais de 240 mil euros, é hoje o principal tema em Câmara de Lobos. Nos cafés, supermercados, paragens de autocarro, todos os cantos servem para a população comentar o roubo e tecer as mais variadas teorias.

Uns mostram-se convictos de que o criminoso é da Região, enquanto outros argumentam que é “de certeza alguém de fora”. Também muitos interrogam-se “como é que de manhã a agência bancária já tinha tanto dinheiro assim” ou até mesmo “como é que ele sozinho, o ladrão, conseguiu amarrar os funcionários e clientes”.

“De certeza que foi algo estudado ou que ele tinha alguma informação ou dica”, pôde se escutar numa das esplanadas, que estavam preenchidas antes de começar a cair ‘o pé d’água’ que agora assola a Região.

Entre as mais diversas conversas informais na baixa câmara-lobense, uma mulher também se manifestou receosa com os prejuízos. “Agora quem vai ter de pagar aquele dinheiro somos nós”, disse, obtendo logo de seguida a resposta de um senhor que a fazia acompanhar. “No meu dinheiro ninguém mexe, não vão tirar nem um cêntimo”, frisou.

Também um outro indivíduo lamentava o facto da situação ter ocorrido precisamente no seu município. “Um caso destes nunca aconteceu na Madeira e tinha logo que ser em Câmara de Lobos, é mesmo para dar má fama à gente”, opinou.

Desde que as notícias do assalto se espalharam pela cidade, as típicas piadas também não se fizeram tardar, evidenciando o bom humor de alguns, que sempre que se deparavam com alguém conhecido, não perdiam a chance para manifestar alguma gracinha. “Com que então foste tu e não dizias nada! Vê lá se partilhas alguma coisa”, esta foi uma das frases que mais se ouvia esta manhã. Porém, também existia quem sugerisse que este caso é a “versão madeirense” da famosa série espanhola ‘La Casa de Papel’, que narra a história de um grupo de ladrões que assaltou um banco em Espanha.

O que é certo é que as autoridades continuam a investigar o caso e enquanto isso a população mostra-se ansiosa por descobrir toda a verdade e a identidade do autor deste assalto que continua a dar muito que falar.