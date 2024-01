'Madeira Fight Night' junta 24 atletas de muay-thai e kickboxe

O Madeira Tecnopolo recebe, a 9 de Março, aquela que será a primeira edição de um evento que reúne 24 atletas de todo o mundo para competir por 2 títulos internacionais de muay-thai e kickboxe. Além dos combates, haverá jantar em mesa dispostas em volta do ring, bem como uma bancada para o público.

As portas abrem pelas 18 horas, com os primeiros combates a acontecerem pelas 19 horas. Antes haverá demonstração por parte de crianças que integram a Associação de Desportos de Combate Miguel Ângelo, que organiza o evento. O DJ Sil actua pelas 20 horas, sendo que os segundos combates acontecem pelas 20h20. Cristina Barbosa tem actuação prevista para as 21h35. Os combates principais são às 21h55.

Ocorrerão 12 combates e, no final, a entrega de Prémios (2 cinturões, taças, medalhas e reconhecimentos), tendo como hora prevista de encerramento do evento pelas 00 horas.

Este evento será transmitido em streaming pela SPORT-TV.