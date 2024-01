Avião da Ryanair divergido devido ao vento forte na Madeira

O avião da Ryanair, que esta manhã, realizava o voo entre Porto e o Funchal (FR 366) é o primeiro a ser divergido do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo nesta terça-feira.

Após algumas voltas ao largo da ilha da Madeira, o vento forte que se faz sentir na zona do Aeroporto terá sido a causa que leva a que a aeronave da companhia low-cost britânica, que tinha chegada à Madeira prevista para as 11h40, tenha decidido por rumar para o Aeroporto de Faro, onde depois irá voar novamente de regresso ao Porto, tendo chegada prevista agendada para as 15h45.

Entretanto, no site da ANA Aeroportos já consta a informação de que esta operação para a Região foi cancelada pela companhia.

Nos dados da Estação Meteorológica de Santa Cruz/Aeroporto, a rajada máxima ocorreu às seis da manhã, com uma intensidade de 126 km/h. No último registo, às 11h40, a força do vento baixou para os 87 km/h.