APRAM vai investir 700 mil euros em projecto para fornecer energia verde a navios atracados

Um novo projecto que junta a APRAM e a Empresa de Electricidade da Madeira pretende oferecer a possibilidade de os navios atracados desligarem os seus motores, ligando-se à rede eléctrica, sem que tenham de interromper o fornecimento das máquinas e dos serviços de bordo. Este é um investimento de 700 mil euros, por parte da APRAM, co-financiado pela União Europeia em 50%, num projecto denominado 'Green Ports Madeira'.

Este é mais um passo no caminho para a descarbonização nos portos, por isso, a energia a ser fornecida deve ser, preferencialmente, proveniente de fontes renováveis ou verdes, de modo a garantir reduções efetivas das emissões através da utilização das OPS (Onshore Power Supply). "Aliás, o projecto não só vai investigar a possibilidade de utilizar energia de fontes renováveis para os navios atracados, como também de coproduzir energia nos portos para o autoconsumo das infraestruturas portuárias", indica nota à imprensa.

A APRAM indica que os estudos para a descarbonização dos portos da Madeira já arrancaram, através da empresa de engenharia portuguesa FUTURE-Proman, na sequência do concurso público realizado pela APRAM. O porto do Funchal prepara-se para receber brevemente o primeiro navio com 0% emissões.

"É com expectativa que aguardamos os resultados de um conjunto de estudos específicos, que nos permitirão desenvolver planos e iniciativas para a descarbonização dos portos da Madeira, através de novas soluções ambientais”, refere Paula Cabaço. A presidente da APRAM adianta que, "apesar das emissões no cais representarem apenas uma pequena fração das emissões totais do transporte marítimo, são motivo de preocupação pela proximidade com as populações e devem ser avaliadas possíveis medidas para reduzir o seu impacto, sobretudo quando os portos de cruzeiros estão situados no centro das cidades como é o caso do Funchal. Acreditamos que este projecto vai possibilitar a redução significativa nas emissões locais.”