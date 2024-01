IPMA agrava estado do tempo com chuva no 'aviso laranja'

O IPMA reforçou o aviso de mau tempo para amanhã, sobretudo para a chuva que sobe um nível para laranja na costa Sul e regiões montanhosas, que entra em vigor das 00h00 às 15h00 de terça-feira, sendo que na costa Norte, para o mesmo período, vigora o aviso amarelo, zona que não tinha sido incluída nos avisos dos últimos dias.

O período de 15 horas de aviso laranja prevê "períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas" e "períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e ocasionalmente acompanhados de trovoadas", respectivamente para a costa Sul e montanhas e na costa Norte.

Quanto ao vento, vigora um aviso amarelo que prolonga-se também desta a meia noite mas até às 18 horas de amanhã, antevendo-se "vento de Sudoeste com rajadas até 90 km/hora" na costa Sul e no Porto Santo, sendo que o IPMA aponta para vento com rajadas até 110 km/hora nas regiões montanhosas.

Por fim, a agitação marítima, também vigora um aviso amarelo entre as 21 horas de terça-feira e as 17 horas de quarta-feira, com "ondas de Oeste/Noroeste com 4 a 4,5 metros" de altura na costa Norte, agravados a Sul com "ondas de Sudoeste com 4 a 5 metros, passando a ondas de Oeste" e na costa do Porto Santo as "ondas do quadrante Oeste com 4 a 5 metros", numa ilha sem aviso amarelo ou laranja de de chuva.