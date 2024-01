Protecção Civil da Madeira registou 13 ocorrências até às 11 horas

O Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira registou, até às 11 horas, 13 ocorrências no âmbito da Depressão Irene, que originou uma alerta laranja até ao meio-dia desta terça-feira, 16 de Janeiro.

O Comando Operacional da Madeira, Marco Lobato, esclareceu ao DIÁRIO que o concelho mais fustigado foi Santa Cruz, onde inclusive os ventos fortes danificaram a estrutura das Festas de Santa Amaro.

Entre a meia-noite e as 11 horas tivemos 13 ocorrências. Quatro no Funchal, sendo três quedas de árvore e uma queda de pedras, uma em Câmara de Lobos, referente a limpeza de via, uma ocorrência em Santana também com queda de árvore, duas situações em Machico sobre quedas de árvores e cinco ocorrências em Santa Cruz, sendo três delas quedas de árvore e duas delas limpezas de via. Neste concelho também tivemos uma situação, devido ao vento forte, que acabou por danificar algumas barracas e palco que estavam montados no âmbito das Festas de Santo Amaro. Marco Lobato, Comandante Operacional da Madeira

'Irene' soprou forte e derrubou estrutura da festa de 'Santo Amaro' em Santa Cruz A chuva e o vento forte que se fizeram sentir esta noite na Madeira provocaram algumas ocorrências em certos concelhos da Região.

Registadas 2.723 descargas eléctricas na Madeira A trovoada registada na madrugada de hoje sobre a Madeira provocou 2.723 descargas eléctricas, revelou o director do Observatório Meteorológico do Funchal, Victor Prior.

Marco Lobato sublinha que apesar deste número, podem existir outras ocorrências registadas através do Serviços Municipais de Protcção Civil de cada município. "Não intervencionadas pelos bombeiros, mas sim pelos piquetes das Câmara Municipais", frisou.

Numa altura em que já se está a verificar "uma certa melhoria do tempo", o Comandante alerta que, pelo menos, até às 15 horas, a população deve manter-se alerta e precavida. "Continuamos com aviso laranja do IPMA não só para precipitação, mas também para o vento forte e agitação marítima", frisou.

Evitem determinados locais onde possam haver quedas de pedras ou de árvores, evitem também estacionar as viaturas nesses locais onde existe perigo de quedas, priorizem uma condução mais defensiva, evitando o excesso de velocidade e os lençóis de água. Ou seja, são basicamente aquelas normas e recomendações gerais que nós sempre recomendamos a população Marco Lobato, Comandante Operacional da Madeira