Investigadora madeirense conquista prémio internacional

A investigadora no Laboratório de Bioanálises, Biomateriais e Biotecnologia (LB3), na Universidade da Madeira e no Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR, Porto), Marisa Faria, venceu o prémio de Ouro na comunicação em poster no congresso internacional 'AlgaEurope2023' com o trabalho intitulado 'Revolucionando o processamento e protecção de microalgas com hidrogel de celulose bacteriana'.

A distinção foi atribuída ao projecto da madeirense de entre 261 trabalhos apresentados na categoria. A 'AlgaEurope' tem sido uma das conferências mais abrangentes a nível global sobre ciência, tecnologia e negócios no sector de biomassa de algas, organizada por profissionais da indústria. O evento decorreu entre os dias 12 e 15 de Dezembro de 2023, em Praga, República Checa e contou com a presença de 450 participantes de 45 países.

O trabalho premiado da autoria de Marisa Faria resulta da investigação desenvolvida no âmbito do projecto de doutoramento, sob a supervisão de Nereida Cordeiro, Investigadora Sénior do CIIMAR e docente no Departamento de Química da Universidade da Madeira; Manfred Kaufmann, Investigador Sénior do MARE (Centro de Ciências do Mar e do Ambiente), docente no Departamento de Biologia da Universidade da Madeira; e Vítor Vasconcelos, Investigador Sénior do CIIMAR e Professor Catedrático no Departamento de Biologia da Universidade do Porto. Este trabalho de investigação contou também com a participação da estudante de doutoramento em Química, Ivana Mendonça.

A investigação envolve a floculação de microalgas usando celulose bacteriana, uma alternativa sustentável aos floculantes sintéticos, reduzindo não só o impacto ambiental, mas também os custos operacionais na indústria. Além disso, visa explorar as propriedades únicas da celulose bacteriana para a viabilidade das células microalgais nessa matriz.

A investigação em curso é apoiada por fundos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e pelo Projeto REBECA-CCT.