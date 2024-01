A chuva e o vento forte que se fizeram sentir esta noite na Madeira provocaram algumas ocorrências em certos concelhos da Região.

Como referenciado anteriormente pelo DIÁRIO, um dos mais visados, foi Santa Cruz. Além de umas quedas de galhos, os ventos fortes da Depressão Irene também fizeram abanar as barracas e até derrubaram o palco que estava montado a propósito das Festas de Santo Amaro. Apesar da festa já ter terminado ontem, as estruturas só seriam retiradas durante o dia de hoje.

"Existiram três ocorrências em Santa Cruz. Uma queda de árvore e duas limpezas de via, sendo que uma destas ocorrências está relacionada, essencialmente, com o vento forte, que acabou por danificar algumas das estruturas que estavam montadas no âmbito da Festa de Santo Amaro", esclareceu Marco Lobato, Comandante Operacional da Madeira.

De acordo com os dados da Estação Meteorológica de Santa Cruz, a rajada máxima ocorreu às seis da manhã, com uma intensidade de 126 km/h. Apesar dos visíveis estragos deixados, não há registo de qualquer ferido.