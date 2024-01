5 Milhões de euros para nova fase da hidroeléctrica

A Empresa de Electricidade da Madeira lançou ontem por 5 milhões de euros o concurso público para aumentar a capacidade de armazenamento da Central Hidroeléctrica da Serra de Água. Os concorrentes têm até ao final do dia de 16 de Fevereiro para apresentar propostas.

A obra agora lançada complementa a que ainda decorre, a de remodelação da conduta e da central, iniciada em Outubro de 2022, a ficar concluída durante o primeiro semestre deste ano. O novo procedimento a adjudicar através de concurso público internacional vai dotar a Central Hidroeléctrica da Serra de Água, na zona da Encumeada, de um poço de grande capacidade e permitirá mais do que duplicar a potência instalada. Passará dos 5,2 MW para cerca de 10,8 MW, anunciou a empresa. Será importante ainda para melhorar a resposta na regulação do sistema eléctrico.

A primeira empreitada, de remodelação, abrange as infraestruturas das câmaras de carga/acumulação, conduta forçada e do edifício da central hidroelétrica, um concurso lançado por 13,1 milhões, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Esta nova fase, também, será financiada pelo mesmo programa. Segundo Pedro Fino, secretário regional de Equipamento e Infra-estruturas, trata-se do “maior investimento regional do Plano de Recuperação e Resiliência".

A par desta obra, a Empresa de Electricidade da Madeira lançou ontem um segundo concurso, no valor de 1,6 milhões de euros para reabilitação das levadas do Escalão da Rocha Vermelha.