Bilhetes para o dérbi já à venda

Para o dérbi deste domingo, diante do Nacional, o Marítimo anunciou já a venda de bilhetes a partir dos dois euros, ingresso este destinado a sócios crianças e para todas as bancadas. Por mais um euro, os sócios jovens têm também ingresso para todas as bancadas do estádio. Já os sócios verde-rubros sem lugar anual no estádio, podem adquirir bilhetes desde os 3 euros (bancadas Topo), passando pelos 6 euros (bancada lateral) e 9 euros (bancada central), com a particularidade de cada um destes sócios terem direito à compra de mais dois bilhetes pelo mesmo preço do bilhete que adquiriram.

Já para o público em geral, os bilhetes variam entre os 5 euros (bancadas Topo), 10 euros (bancada Lateral) e 15 euros (Central). Os sócios com lugar anual têm acesso gratuito ao estádio.

O dérbi da Madeira, entre Marítimo e Nacional, no arranque da segunda volta da Liga 2 Sabseg, está marcado para as 18 horas do próximo domingo, 21 de Janeiro.