Passe gratuito motiva espera de horas no Anadia

A grande afluência que se registou na manhã desta quarta-feira para a entrega de documentação para o passe gratuito da Horários do Funchal, que abrange jovens com menos de 23 anos e idosos acima dos 65 anos, motivou uma espera de horas no Centro Comercial Anadia Shopping.

Segundo o DIÁRIO apurou, houve pessoas a esperar três horas para conseguir entregar a documentação e outras que aguardaram na fila com mais de 300 pessoas à frente.

“É um caos, está mal organizado. As pessoas desta idade já não têm capacidade para ficar tanto tempo de pé”, referiu uma idosa enquanto olhava para a fila que já ultrapassava a porta de entrada.

Aliás, houve mesmo um idoso com cerca de 70 anos que se sentiu mal na fila e acabou por desmaiar enquanto aguardava a vez.

O DIÁRIO tentou contactar a Horários do Funchal mas não obteve resposta a esta situação.