Encontrados 80 cadáveres em três valas comuns no hospital Shifa de Gaza

As autoridades da Defesa Civil e do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza anunciaram hoje a descoberta de 80 corpos em três valas comuns descobertas em redor do Hospital Shifa da cidade de Gaza.

O hospital foi palco de uma operação militar israelita que durou mais de uma semana em abril.

Os corpos foram também encontrados em apartamentos em redor do hospital, que foi completamente devastado e ficou fora de serviço, disseram hoje os porta-vozes das duas instituições.

O governo de Gaza, controlado pelo Hamas, afirma ter encontrado mais de 520 corpos em sete valas comuns nos terrenos de hospitais que foram invadidos pelas forças israelitas nas últimas semanas, como o Shifa, o Naser em Khan Younis e o Kamal Adwan em Beit Lahia.

O exército israelita invadiu estes hospitais em massa em várias ocasiões, particularmente em abril, alegando que eram utilizados pelo movimento islamita Hamas como esconderijo e base de reagrupamento.

"Um exame virtual dos corpos exumados das valas comuns mostrou que a maioria deles pertencia a pacientes privados de cuidados de saúde", disse a Defesa Civil.

A fonte disse que há corpos mutilados por terem sido atropelados por veículos militares, bem como cabeças sem corpo em valas comuns nos pátios do complexo de Shifa.

Desde 07 de outubro, 34.971 habitantes de Gaza foram mortos na ofensiva israelita e 78.641 ficaram feridos, faltando ainda 10 mil corpos sob os escombros, segundo uma contagem do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza.

O exército israelita prossegue a sua ofensiva em Rafah, onde hoje ordenou a evacuação de mais bairros a leste e no centro da cidade, e retoma a sua atividade militar em Jabalia, no norte, onde também ordenou a saída da população civil face ao reagrupamento do Hamas.