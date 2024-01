Todos os sócios com entrada gratuita no jogo da Taça de Portugal

Os sócios do Marítimo, que não são detentores de lugar anual no estádio, têm acesso gratuito ao jogo de amanhã (18h45 nos Barreiros) a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Para o efeito, este grupo de associados terá de dirigir-se às lojas oficiais do clube, a fim de levantar o ingresso que, contudo, pode ser levantado nas bilheteiras do estádio no dia do jogo. Os sócios com lugar anual, como habitualmente, têm entrada gratuita apenas com a mostragem do cartão de associado.

Já os bilhetes para o público em geral estão à venda aos preços de 5 euros (bancadas Topo), 10 euros (lateral) e 15 euros (central).