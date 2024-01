‘ITI FUNCHAL’ quer melhorar qualidade de vida na área urbana funcional da cidade

Hoje, a partir das 14h30, o CCIF- Centro Cultural e de Investigação do Funchal (ex-matadouro), servirá de palco à apresentação do Plano de Acção do Instrumento Territorial Integrado do Funchal (ITI FUNCHAL).

A sessão irá contar com a presença de diversas entidades, entre as quais, na abertura, do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado e do secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia. O encerramento está previsto para as 16h15, a cargo da vice-presidente da autarquia, Cristina Pedra.

O ‘ITI FUNCHAL’ preconiza uma intervenção multiescala, de abordagens diferenciadas e visa prosseguir politicas que melhorem as condições e a qualidade de vida dos cidadãos, na Área Urbana Funcional do Funchal, constituindo esta área, o município do Funchal e municípios adjacentes, Santa Cruz e Câmara de Lobos

A CMF explica, em nota de imprensa, que a operacionalização deste instrumento será, posteriormente, contratualizada com a Autoridade de Gestão do Programa Regional Madeira 2030, que “prevê o cofinanciamento de projectos da RAM com fundos europeus, estando consignados ao abrigo do FEDER 24 milhões de euros”.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se para a reunião plenária n.º 19 desta XIII da Legislatura.

11h00 Reunião da 5ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais

13h00 Reunião por deliberação electrónica da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia e Mar.

15h00 Apresentação do Festival de Música da Madeira, com a presença de Jorge Carvalho, Vanda França, Norberto Gomes e Eduardo Jesus, no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s.

18h30 Reunião da Comissão Regional do Partido Socialista da Madeira, presidida por Rui Caetano, na sala Funchal do Casino Park Hotel, no Funchal.

PS-Madeira elege mesa e aprova regimento da comissão regional esta terça-feira Rui Caetano, presidirá esta terça-feira, ao final do dia, à comissão regional do Partido Socialista da Madeira. Esta é a primeira reunião do órgão máximo do PS-Madeira entre congressos, e cuja nova composição resulta da eleição dos órgãos do partido durante o XXI Congresso Regional que se realizou no passado fim-de-semana.

CULTURA

O Festival de Música da Madeira, que teve a sua última edição em 2015, dinamizado até esse ano pela então Direcção Regional dos Assuntos Culturais/SRTC, será reactivado no mês de Março de 2024 pela Orquestra Clássica da Madeira, sob a direção artística do violinista Norberto Gomes.

Este festival contará com a chancela da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, por ter sido esta a entidade governamental responsável pela dinamização deste festival durante cerca de 30 anos.

Trata-se de um festival que conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República e de um conjunto de entidades públicas (Governo Regional e autarquias) e privadas.

Além da realização de concertos, esta iniciativa pretende, para cada concerto, abordar uma peça de arte e sobre o património edificado. Serão também realizadas 11 masterclasses e uma conferência direcionada aos jovens, docentes e outros profissionais.

DESPORTO

19h30 Cerimónia de tomada de posse dos corpos sociais do Clube Desportivo de São Roque, no Complexo Desportivo de S. Roque.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 16 de janeiro, Dia Internacional da Comida Picante:

1537 - Os Estudos Gerais da Universidade de Lisboa são transferidos para Coimbra.

1547 - Ivan Vasilyevich, Ivan IV, apelidado de Ivan, o Terrível, é coroado Czar de todas as Rússias.

1778 - A França reconhece a independência dos Estados Unidos da América.

1809 - Invasões Francesas. O exército britânico do general Moore vence o exército francês na batalha de Corunha.

1831 - Morre, em Richmond, Estados Unidos, aos 71 anos, Pedro Francisco, herói português da guerra da Independência norte-americana.

1862 - Morre Manuel da Silva Passos, Passos Manuel, membro do Governo liberal, autor da reforma da educação, fundador dos liceus, dos conservatórios, das escolas politécnicas e das academias das finanças e da administração pública.

1913 - Um vapor encalha junto à praia da Boa Nova, Matosinhos, com mais de 220 pessoas a bordo.

1920 - Realiza-se a primeira reunião do conselho da Sociedade das Nações.

- Nos Estados Unidos, tem início a Lei Seca, proibindo o consumo de bebidas alcoólicas.

1944 - II Guerra Mundial. O general norte-americano Dwight Eisenhower assume o comando das forças aliadas na invasão da França e da Alemanha.

1953 - São dissolvidos os partidos políticos na Grécia.

1957 - Morre, aos 89 anos, o maestro italiano Arturo Toscanini.

1966 - Nasce o COJA - Clube Operário Jardim do Alva.

1969 - As cápsulas soviéticas Soyuz e Soyuz 4 fazem a primeira acoplagem no espaço.

1977 - O futebolista português João Alves marca o primeiro golo do Salamanca no campo do Real Madrid em 54 anos.

1979 - Depois de quase quatro décadas no poder o Xá do Irão Reza Pahlevi abandona o país, após meses de conflitos.

1980 - O Reino Unido e o Chile restabelecem relações diplomáticas, interrompidas em 1975, durante a ditadura, pela prisão e tortura da cientista britânica Sheila Cassidy.

1986 - O diplomata sueco Raoul Wallenberg, que salvou milhares de judeus dos campos nazis de extermínio, é nomeado cidadão honorário de Israel.

1987 - Sai pela primeira vez o Semanário Económico.

1989 - Portugal defende, em Viena, a abolição da pena de morte nos países subscritores da declaração final da Conferência de Segurança e Cooperação na Europa.

1990 - A primeira de uma série de manchas de crude, que totalizam mais de 20 quilómetros de extensão, atinge as costas norte e leste da ilha de Porto Santo, na Região Autónoma da Madeira.

1991 - Guerra do Golfo. Expirado o prazo das Nações Unidas (ONU), às zero horas, para a retirada do Koweit, Saddam Hussein insiste na ocupação. A Casa Branca anuncia o lançamento da operação Tempestade no Deserto.

1992 - A Guerra Civil em El Salvador termina com a assinatura do tratado de paz na Cidade do México. O conflito fez cerca de 75.000 mortos.

- Morre, aos 69 anos, Laura Ayres, coordenadora da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA.

1996 - Fernando Nogueira renuncia à presidência do PSD.

- O Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, recebe o Grande-Colar da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada de Portugal.

- Chega a Split, Croácia, o primeiro destacamento de paraquedistas portugueses integrados na missão de manutenção da paz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

1998 - O Tribunal Constitucional da Turquia ilegaliza o Partido Islamita.

2000 - O chileno Ricardo Lagos vence a segunda volta das eleições presidenciais, tornando-se o primeiro socialista no cargo depois de Salvador Allende.

2001 - Um atentado em Kinshasa causa a morte do Presidente da República Democrática do Congo, Laurent-Désiré Kabila.

2002 - A Comissão Parlamentar de Defesa aprova o relatório final sobre urânio empobrecido, conclui que não há ligação entre a utilização deste tipo de munições e doenças como a leucemia.

2003 - Nos Estados Unidos, em Cabo Canaveral, Florida, é lançado o vaivém espacial Columbia com sete astronautas a bordo para a missão de caráter científico STS-107, com uma duração prevista de 16 dias.

2006 - O português José Mourinho, campeão de Inglaterra ao serviço do Chelsea, é eleito pela UEFA o melhor treinador de futebol pelo terceiro ano consecutivo.

2007 - Em Bagdade, uma vaga de atentados bombistas provoca mais de 100 mortos e 169 feridos, a maioria estudantes, professores e funcionários da universidade de Mustansiriyah, na capital iraquiana.

- O eurodeputado alemão Hans-Gert Poettering, líder do Partido Popular Europeu (PPE), é eleito presidente do Parlamento Europeu, à primeira volta.

- António Alves Barbosa, primeiro português a competir na Volta a França em bicicleta, em 1956, terminando em 10.º lugar na classificação geral, recebe a Medalha de Ouro da Juventude e dos Desportos de França.

2008 - A sonda espacial Messenger começa a transmitir para a terra as primeiras fotografias da sua aproximação ao planeta Mercúrio que mostram com detalhe a sua superfície agreste.

- O grupo petrolífero francês Total é condenado pela justiça francesa à "multa máxima" - 375.000 euros - pelo naufrágio do Erika em 1999, devido a "falha por imprudência" que provocou uma gigantesca maré negra em França.

- Morre, aos 87 anos, Pierre Lambert, figura histórica do movimento trotskista francês, candidato à Presidência da República em 1988 e mentor político do ex primeiro-ministro socialista Lionel Jospin.

2009 - Morre, aos 91 anos, Andrew Wyeth, pintor realista e regionalista norte-americano.

2011 - Morre, com 76 anos, o compositor e maestro espanhol Augusto Algueró, conhecido pela trilha sonora de filmes do menino cantor Joselito, na década de 50.

2012 - Morre, com 66 anos, Bartolomeu Campos de Queirós, escritor brasileiro e um dos mais conhecidos autores de livros para crianças.

2013 - O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprova o desembolso de uma tranche de 838,8 milhões de euros para Portugal, depois de dada a "luz verde" à sexta avaliação do programa de ajustamento português.

- O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga a lei sobre a Reorganização Administrativa do Território das Freguesias.

2015 - O Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão condena o BIC/BPN, o BPN-SGPS, a Galilei/SLN e os administradores José Augusto Costa, Luís Caprichoso e Francisco Sanches por falsificação de contabilidade, absolvendo os restantes arguidos do processo Contas Investimento do BPN.

2016 - Pelo menos 23 pessoas de 18 nacionalidades distintas são mortas no ataque terrorista ao hotel Splendid, em Ouadagoudou, no Burkina-Faso.

- O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) levanta as sanções ao Irão, depois de a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) ter confirmado que o país cumpriu todas as exigências para iniciar o acordo nuclear internacional.

- Os Estados Unidos e a União Europeia decidem levantar as sanções aplicadas ao Irão, logo após a AIEA ter confirmado que o país cumpriu todas as exigências, entrando em vigor o acordo nuclear assinado em julho, em Viena.

- Morre, aos 61 anos, o realizador Fernando Ávila.

2017 - O Ministério da Finanças de Moçambique confirma que não vai pagar a prestação de janeiro, de 59,7 milhões de dólares, relativos aos títulos de dívida soberana com maturidade em 2023, entrando assim em incumprimento financeiro ('default').

- Morre, aos 82 anos, Eugene Cernan, o astronauta norte-americano, que esteve no espaço por três vezes, na última delas como comandante da Apollo 17, a última das missões do Programa Apollo a pousar na Lua.

2018 - Morre, aos 78 anos, Madalena Lucília Iglésias do Vale, Madalena Iglésias, cantora que venceu o Festival da Canção em 1966 com a música "Ele e Ela".

2019 - O ex-ministro Armando Vara apresenta-se na cadeia de Évora para cumprir cinco anos de pena de prisão a que foi condenado no âmbito do processo Face Oculta.

- O português Rui Pinto, 'hacker' que terá acedido ilegalmente aos e-mails do Benfica, é detido na Hungria.

2020 - Morre, aos 95 anos, Christopher Reuel Tolkien, escritor britânico, filho de J.R.R Tolkien (autor de "O Senhor dos Anéis"), mais conhecido por ser o editor de muitos trabalhos do pai, postumamente publicados. Foi ele que desenhou o mapa original para "O Senhor dos Anéis".

- Morre, aos 84 anos, Carlos Alberto Pereira dos Santos Van-Dúnem, nacionalista angolano, fez parte do histórico "Processo dos 50" e foi ministro do Comércio entre 1978 e 1981.

2023 - O parlamento de Macau aprova na generalidade a proposta de lei de proteção do segredo de Estado, complementar à revisão da lei de defesa de segurança nacional.

- Morre, aos 95 anos, Gina Lollobrigida, estrela do cinema italiano, agraciada com sete David di Donatello, atribuídos pela Academia Italiana de Cinema e considerados os Óscares de Itália.

PENSAMENTO DO DIA

A nossa muito humana sensação de segurança não passa de um consolo para o facto de a morte ser o que há de mais próximo à vida Stig Dagerman (1923-54), escritor sueco

Este é o décimo sexto dia do ano. Faltam 350 dias para o termo de 2024.