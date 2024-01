Nacional empata em Mafra e termina primeira volta em zona de subida

O Nacional empatou a zero, esta segunda-feira, na vista a Mafra, em jogo da 17.ª jornada, a última da primeira volta. Com este resultado, os alvinegros terminam a primeira metade da II Liga no 2.º lugar, ou seja, em zona de subida directa, em igualdade pontual (34 pontos) com o AVS e apenas superado pelo líder Santa Clara (36).

Os adeptos que se deslocaram na noite desta segunda-feira ao Estádio Municipal de Mafra sofreram com o vento e a chuva, mas assistiram a um grande jogo de futebol, intenso, com oportunidades de golo de parte a parte ou, como se costuma dizer, a valer, e bem, o bilhete. O Mafra esteve sempre mais perto do golo, criou mais ocasiões, mas aí surgiu sempre Lucas França, garda-redes que voltou a fazer uma grande exibição.

Três cenários à partida para o último jogo alvinegro na primeira volta: a vitória valia a liderança partilhada com o Santa Clara, o empate o 2.º lugar em igualdade pontual com o AVS – o que acabou por acontecer - e a derrota deixava tudo na mesma, isto é, os alvinegros em lugar de ‘play-off’ (3.º lugar da II Liga).

Agora vem aí o dérbi, no arranque da segunda volta. O Marítimo-Nacional está agendado para 21 de Janeiro, às 18 horas, nos Barreiros. No jogo da primeira volta, a abrir a II Liga, os verde-rubros foram vencer, 2-1, à Choupana, então com Tulipa no comando técnico.