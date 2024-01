Sócio com lugar anual com direito a bilhete extra para o jogo com o Académico de Viseu

Para a recepção ao Académico de Viseu, neste domingo pelas 15, 30 horas, o Marítimo disponibiliza bilhetes a partir dos 2 euros. De facto, este é o valor monetário para o ingresso no estádio do sócio criança e do sócio jovem, para todas as bancadas, enquanto o sócio sem lugar anual paga, estes mesmo 2 euros, para as duas bancadas Topo, 4 euros para a bancada Lateral e 6 euros para a central. Já para o público em geral, os preços variam entre os 5 euros (bancadas Topos), 10 euros (lateral) e 15 euros (Central).

Os sócios com lugar anual no estádio, têm ingresso gratuito no mesmo e ainda acesso a um bilhete extra, que poderá ser levantado nas lojas do clube.

Refira-se que os bilhetes estão já à venda nas lojas oficiais do clube, no Almirante Reis e no estádio.