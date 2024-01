Espanha e Brasil defrontam-se em Madrid em jogo de futebol contra o racismo

Espanha e Brasil defrontam-se em 26 de março no Estádio Santiago Bernabéu, num jogo particular de futebol previamente acordado e que serve de bandeira contra o racismo, informou hoje a Real Federação Espanhola (RFEF).

As duas federações tinham previsto a realização do jogo desde 05 de junho do último ano, num compromisso entre a RFEF e a Confederação Brasileira (CBF) no combate ao racismo no futebol e como reforço das boas relações entre as duas entidades.

O jogo, a disputar sob o lema "uma mesma pele", será o 10.º da história entre Espanha e Brasil, que se defrontaram pela última vez na final da Taça das Confederações de 2013, num embate que os brasileiros venceram por 3-0, no Rio de Janeiro.