Aviso laranja para a costa Sul e regiões montanhosas da Madeira em vigor até esta terça-feira

O aviso laranja devido à agitação marítima, vento e chuva fortes na costa Sul e regiões montanhosas vigora até esta terça-feira, 16 de Janeiro.

Na costa Sul, relativamente à precipitação e à agitação marítima, os períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas e as ondas de Sudoeste com 5 a 5,5 metros, com altura máxima até 10 metros, serão sentidos até às 15h00. Já o vento continuará a soprar forte com rajadas até 100 km/h até às 12h00. Depois, o aviso passa a amarelo.

Nas regiões montanhosas, o aviso laranja devido à forte precipitação vigora até às 15h00. O vento, esse, irá soprar forte até às 12h00, passando depois a aviso amarelo.

A agitação marítima, a chuva e o vento fortes também colocaram à costa Norte e o Porto Santo sob aviso amarelo. Na costa Norte, o aviso devido à precipitação e ao vento vigora até às 15h00 e as 12h00 desta terça-feira, respectivamente. Já no Porto Santo, o aviso devido ao vento e à chuva fortes vigora até às 18h00 e as 15h00, respectivamente. Quanto à agitação marítima, o aviso estende-se até às 12h00 de amanhã, quarta-feira.



A depressão Irene está a condicionar o tempo na Região Autónoma da Madeira.