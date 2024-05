ADN também critica Albuquerque por discriminar bombeiros sapadores

O partido ADN, pelo coordenador e cabeça de lista às legislativas regionais de 26 de Maio analisou, "com preocupação, o recente acordo entre Miguel Albuquerque e a Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira", tal como fizera esta tarde o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores.

"A falta de consulta prévia aos municípios interessados revela uma postura centralizadora por parte do presidente do Governo Regional, tratando os municípios como simples departamentos subordinados", acusa Miguel Pita. "Este comportamento retira poder administrativo aos municípios, minando a sua autonomia e capacidade de representar os interesses das suas comunidades".

Além disso, critica "o silêncio dos municípios afetados sugere uma conivência com o governo regional, o que levanta sérias preocupações sobre a verdadeira dinâmica de poder na Região Autónoma da Madeira. A falta de contestação por parte dos municípios pode ser interpretada como uma aceitação tácita das ações do governo central, o que coloca em questão a integridade do sistema político regional", aponta o dirigente e candidato.

Assim, "o partido ADN manifesta solidariedade com o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, reconhecendo a importância de garantir que os interesses dos bombeiros e dos municípios sejam devidamente representados e protegidos. Defendemos uma abordagem mais transparente e colaborativa, onde os interesses dos municípios sejam respeitados e onde a autonomia local seja preservada", refere Miguel Pita.

E conclui, lembrando que "a autonomia local é fundamental para uma governança eficaz e representativa, e qualquer medida que a ameace deve ser objeto de um escrutínio rigoroso e crítico. É essencial que os municípios exerçam o seu papel de forma ativa e assertiva, defendendo os interesses das suas comunidades e garantindo a equidade e justiça no sistema político regional", reforça.