Chuva, vento e trovoada na passagem da depressão 'Irene' pela Madeira esta terça-feira

A depressão 'Irene' irá condicionar o estado do tempo na Região Autónoma da Madeira, com ventos fortes, chuvas intensas e agitação marítima até ao final do dia 17, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que, inclusive, emitiu vários avisos meteorológicos para o arquipélago.

A costa Sul e as regiões montanhosas estão, hoje, sob aviso laranja para precipitação e vento forte, sendo a que na zona Sul vigora ainda um aviso para agitação marítima. A costa Norte vai estar com aviso amarelo para precipitação e vento forte, até à tarde desta terça-feira.

De acordo com o IPMA, o céu deverá apresentar-se com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado a partir do final da tarde.

Estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, mais prováveis nas vertentes Sul e nas terras altas, aumentando de intensidade e frequência a partir do meio da tarde, e que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoadas no final do dia.

O vento fraco a moderado (até 30 km/h) de su-sudoeste, tornando-se moderado a forte (30 a 45 km/h) a partir da tarde, soprando forte (35 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 80 km/h.

Ainda assim, as temperaturas irão manter-se amenas, oscilando entre os 18 a 22ºC no Funchal e os 16 a 21ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, as ondas serão de Oes-Noroeste com 1,5 a 2 metros e, na costa Sul de Oes-Sudoeste, com 1,5 a 2 metros. A temperatura da água do mar rondará os 20/21ºC.

Tenha em atenção que devido às condições meteorológicas adversas o Serviço Regional de Protecção Civil emitiu um conjunto de de recomendações à população.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza decidiu também encerrar todos os percursos pedestres na Madeira, por questões de segurança.