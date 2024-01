NOS contratou 300 ME em financiamento 'verde'

A NOS contratou financiamentos bancários de 300 milhões de euros indexados a objetivos de sustentabilidade, passando a ter 95% da sua dívida nestas condições, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

A operadora disse que "contratou financiamentos bancários num total de 300 milhões de euros, indexados a objetivos de sustentabilidade, repartidos entre empréstimos obrigacionistas e programas de papel comercial, junto de três instituições financeiras", o BPI, Caixa Geral de Depósitos e Millennium bcp.

Este financiamento "tem maturidade em 2025 e 2026, anos em que tem um montante reduzido de linhas a refinanciar", sendo que, "com esta operação, a NOS antecipa as suas necessidades de refinanciamento para o ano de 2024".

A operadora indicou que "pretende reduzir emissões de efeito de estufa em pelo menos 80% até 2025 face a 2019" e que "95% da dívida passa a estar indexada a indicadores e 'targets' [metas] de sustentabilidade".

O grupo disse ainda que com estas operações, "consolida a ligação entre o seu custo de financiamento e o seu desempenho ao nível da sustentabilidade, reforçando e demonstrando a sua relevância estratégica e o compromisso, a todos os níveis da organização" em atingir as metas "em indicadores ESG [ambientais, sociais e de governação corporativa], a nível nacional e internacional".

José Koch Ferreira, administrador com o pelouro financeiro (CFO) da NOS, disse, citado no comunicado, que as linhas contratadas constituem, para a empresa "um importante marco e reforço" do "compromisso com a sustentabilidade e com os critérios de ESG".