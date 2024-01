Dois navios trazem quase 7 mil pessoas ao Porto do Funchal

Os dois navios que, hoje, estão acostados no cais Sul do Porto do Funchal, os habituais clientes 'Marella Explorer' (que chegou esta manhã) e o 'Mein Schiff 1' (que chegou na noite de segunda-feira) estão a movimentar um total de 6.751 pessoas, 4.947 são passageiros, revelou a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

Ambos estão a fazer o itinerário da CAI - Cruise in the Atlantic Islands (Cruzeiro nas Ilhas Alâncticas), com escalas na Madeira, Canárias e, no caso do 'Mein Schiff 1', também em Cabo Verde.

O 'Marella Explorer' veio de Lanzarote com 1.923 passageiros e 789 tripulantes. Faz uma escala de 11 horas na Madeira e sai às 18 horas, desta quarta-feira, com destino a La Gomera, próxima escala do cruzeiro de 7 noites, iniciado a 5 de Junho em Tenerife e que termina no mesmo porto na próxima sexta-feira.

Já o 'Mein Schiff 1' deixa a Madeira pelas 14 horas, após uma escala de 39 horas, dirigindo-se para a ilha de La Palma. A bordo, seguem 3.024 passageiros e 1.015 tripulantes.