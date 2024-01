800 mil euros em multas por infracções laborais

Transgressões caíram 50% em 2023 face ao período homólogo. Houve, no entanto, um aumento do valor das coimas aplicadas pela Inspecção, que vai aumentar o quadro de trabalhadores. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 9 de Janeiro.

"Mega investimento de luxo nasce na Calheta" é, por seu turno, a notícia que merece maior destaque gráfico na primeira página de hoje. Projecto imobiliário da Madeira Cliff View, que vai render 65 milhões de euros, arranca já no primeiro semestre deste ano e vai transformar a parte sul da freguesia do Estreito da Calheta.

Na Política o destaque vai para "Pedro Nuno Santos confirmado no congresso do PS-Madeira" e, nos Casos do Dia, para "Bomba de gasolina assaltada à mão armada".

"Radar do Porto Santo aguarda reparação do construtor" é o assunto que 'fecha' a capa desta edição. Em entrevista ao DIÁRIO, o delegado regional do IPMA faz balanço meteorológico anual, aborda as falhas nas previsões e diz que os extremos climáticos estão a acontecer “fora de época”. No final de semana vem tempestade a caminho.

