Peregrinação de Maio a Fátima com mais de uma centena de grupos organizados já inscritos

A primeira peregrinação aniversária do ano a Fátima, que decorrerá nos próximos dias 12 e 13 de maio, conta já com cerca de uma centena de grupos organizados de peregrinos inscritos nos serviços do santuário.

A maior parte destes grupos organizados é de Portugal, mas estão também já registadas peregrinações organizadas de mais de 20 países, sobretudo dos continentes europeu, asiático e americano.

Espanha, Itália, Polónia, Estados Unidos da América, Brasil, Congo, China ou Vietname são alguns dos países com grupos já inscritos para a peregrinação cujas cerimónias serão presididas pelo cardeal Juan José Omella, arcebispo de Barcelona.

Esta peregrinação, além de assinalar os 107 anos da primeira aparição de Nossa Senhora aos três Pastorinhos, em 1917, assinala, também, o sétimo aniversário da canonização de Francisco e Jacinta Marto, que a 13 de maio de 2017 se tornaram os mais jovens santos não-mártires da Igreja.

Neste âmbito, na segunda-feira, dia 13, às 18:00, está previsto um "momento de veneração dos dois santos", na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

Na peregrinação de 12 e 13 de maio é esperado um grande número de peregrinos, tendo em conta o facto de o dia 12 ser domingo, havendo muitos peregrinos que aproveitarão o fim de semana para estar na Cova da Iria, bem como as previsões atmosféricas favoráveis.

O santuário alerta que "a gestão da chegada de peregrinos a Fátima é feita pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e pela Guarda Nacional Republicana, que terá a partir de sábado um reforço efetivo de meios na Cova da Iria, nomeadamente para monitorização de trânsito e apoio ao peregrino".

"Nos dias 12 e 13 de maio, haverá um reforço de meios no caminho dos Pastorinhos, nos Valinhos, bem como em Aljustrel, junto às casas dos Pastorinhos", acrescenta, informando, também, que a partir das 14:00 de 09 de maio, quinta-feira, o santuário terá à disposição espaços de alojamento "para quem chega a pé".

O Posto de Acolhimento aos Peregrinos a Pé tem capacidade para acolher cerca de 300 peregrinos que são atendidos por ordem de chegada, sendo o alojamento disponibilizado em regime de camaratas, até ser atingida a lotação disponível.

Os peregrinos que sejam acolhidos nesta unidade receberão senhas para que possam tomar uma refeição leve e o pequeno-almoço, refere ainda o santuário.