Nova sondagem coloca três principais candidatos republicanos à frente de Biden

Os três principais candidatos à indicação do Partido Republicano, Donald Trump, Nikki Haley e Ron DeSantis, venceriam o atual Presidente norte-americano, Joe Biden, nas eleições de 05 de novembro, segundo uma sondagem YouGov publicada pela rede CBS.

O favorito para ganhar a nomeação republicana, Donald Trump, é precisamente aquele que teria menos vantagem sobre Biden (50% - 48%), enquanto DeSantis venceria Biden por três pontos percentuais (51% - 48%).

Haley seria a candidata com maior vantagem sobre Biden (53% - 45%), embora, paradoxalmente, tenha menos hipóteses de ganhar a nomeação do Partido Republicano. A ex-embaixadora norte-americana junto à ONU reúne o maior apoio entre os republicanos moderados e os independentes.

De acordo com a sondagem, 59% dos eleitores que se declaram independentes apoiariam Haley num confronto direto com Biden, enquanto 55% apoiariam DeSantis e 54% Trump.

No campo republicano, Trump continua a ser o grande favorito, com o apoio de 69% dos eleitores do seu partido. DeSantis reúne 14% de apoio e Haley 12%.

O levantamento foi baseado em 2.870 entrevistas realizadas entre 10 e 12 de janeiro e tem uma margem de erro de cerca de 2,5 pontos. Já a sondagem sobre as primárias republicanas baseou-se em 786 prováveis eleitores republicanos e tem uma margem de erro de cerca de 4,7 pontos.