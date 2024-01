Novo Centro de Inovação e Competências Digitais vai custar quase 2 milhões de euros

O novo Centro de Inovação e Competências Digitais, cujo concurso será lançado ainda no primeiro semestre deste ano, vai custar 1,9 milhões de euros, sendo que a obra deverá estar concluída no próximo ano. Este é um investimento que recorre a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que pretende uma aposta na área da digitalização, dando nova vida ao edifício conhecido por Casa Verde, que fica no recinto da Escola Secundária de Francisco Franco.

O local onde outrora funcionou a Direção-Geral dos Serviços de Viação vai transformar-se num centro destinado à formação e especialmente vocacionado para as novas tecnologias no quadro da administração pública. "Será um centro de formação com grande importância", assumiu Miguel Albuquerque, na visita que fez, esta manhã, ao local.

O edifício terá, na cave, um auditório com capacidade para 80 pessoas, que será gerido pela Escola Francisco Franco, colmatando assim uma necessidade desse estabelecimento de ensino. Dois pisos serão dedicados a áreas de formação e o último será vocacionado para o desenvolvimento para a formação em Inteligência Artificial.

Este espaço será usado, por exemplo, para a formação de professores no quadro das salas do futuro e Inteligência Artificial. "Os professores têm tido um papel decisivo na reconversão da nossa economia e, sobretudo, também na possibilidade do nosso ensino estar direccionado para as indústrias do futuro", explicou o líder do executivo madeirense. Miguel Albuquerque sublinhou o esforço dos professores para aprender mais na área da robótica e de outros conteúdos. "É um passo importante para o objectivo que temos de ter o melhor ensino em Portugal", concluiu.