Passageiros dos navios de cruzeiro também vão pagar taxa turística, fruto de parceria com a APRAM

Pedro Calado adiantou, hoje, que os turistas que desembarcam no Funchal, nos navios de cruzeiros, vão igualmente pagar uma taxa turística municipal, que será aplicada pela APRAM-Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, após celebração de protocolo com a autarquia.

De acordo com o autarca, que falava aos jornalistas após a reunião semanal de câmara, "a taxa turística municipal a aplicar pelo Funchal, de dois euros por noite, no máximo de sete noites, em que se inclui o que será pago pelos turistas dos paquetes, deverá rondar os 12/13 milhões de euros (sendo devolvidos às unidades hoteleiras 2,5%), referentes a seis/sete milhões de dormidas".

Numa outra nota, na reunião desta quinta-feira, foi aprovada a actualização dos preços referente ao abastecimento de água, saneamento básico e tratamento de resíduos sólidos, em 5,79%, "de acordo com a variação média da inflação dos últimos 12 meses".

"No caso do fornecimento de água, para um consumidor doméstico comum, cuja faturação incida, em média, nos 10 metros cúbicos mensais, isso vai representar um acréscimo de 1,48€/mês, como explicou o presidente da Câmara Municipal do Funchal", explica o edil.

Pedro Calado lembrou ainda o "avultado investimento, superior a 12 milhões de euros", que a autarquia está fazer na renovação das redes de abastecimento de água, "que se encontravam muito obsoletas" e o que já levou, inclusive, "a uma diminuição da perda de água (comprada, em alta, à ARM, para posterior abastecimento aos munícipes)".

"O Funchal com um custo de 13 euros, em média, para uma família de quatro pessoas, pratica preços mais baixos quando comparado com os outros municípios, quer regionais, quer nacionais como adiantou o autarca dando vários exemplos nesse sentido, chegando nalguns casos a 16/17 euros e 30 euros, respectivamente", ressalva a autarquia em comunicado de imprensa.

O presidente da CMF salientou ainda, pese embora os ditos aumentos, "o reforço que a autarquia tem vindo a fazer nos diversos apoios sociais, bem como as políticas de baixa fiscalidade implementadas pela edilidade, quer para as famílias quer para as empresas", apontando como exemplos: a devolução de IRS (com cerca de quase 21 milhões de euros em quatro anos), a eliminação da derrama, bem como "o aumento do investimento público".