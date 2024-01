O que mudou

Às portas de mais um aniversário da Freguesia de Câmara de Lobos [594] é tempo de fazer um balanço aos 10 anos de exercício autárquico. Uma década onde a proximidade foi palavra-chave. Cumpre-me agradecer à minha equipa pela confiança, pelo comprometimento, pela lealdade e pela flexibilidade e adaptabilidade. Pela colaboração e também pela cooperação. Pela autoconsciência que o foco são os nossos fregueses. Essa foi sempre a nossa missão. E continuará a ser. Por isso, esta etapa só pode ser extremamente positiva. Sinto que mudamos a freguesia para melhor.

Quando iniciamos o nosso primeiro mandato autárquico encontrei uma Junta de Freguesia com apenas dois assistentes técnicos e com um orçamento de 200 mil euros, fruto obviamente da realidade à data do que eram os apoios consagrados às Juntas. A realidade de 2013 para 2023 mudou imenso. O nosso último orçamento foi de 750 mil euros, temos seis colaboradores afectos aos quadros e temos uma série de projectos em execução, valências e parcerias que nos tornam uma autarquia referência.

Numa freguesia em que 30% da população não vive à beira de estrada e depende das veredas para aceder às suas habitações, as obras de proximidade foram sem dúvida uma das bandeiras mais visíveis e que mais faz a diferença na vida destas pessoas. Fomos além dos pequenos arranjos, colocamos saneamento básico em muitas delas e inclusive utilizamos os fundos comunitários para a melhoria e alargamento destes acessos possibilitando a circulação automóvel.

Os nossos projectos sociais foram outra aposta ganha, onde destaco a criação do projecto de voluntariado de proximidade “+Laços”, e a criação de um banco de ajudas técnicas com cerca de 40 camas articuladas entre outros equipamentos que muito têm auxiliado quem mais precisa nos momentos de maior fragilidade. O apoio à educação e às instituições da freguesia é outra marca nossa. Nunca deixamos ninguém para trás.

Não sei trabalhar de outra forma. A proximidade faz parte da vida de um presidente de Junta. O poder fazer a diferença na vida das pessoas é muito gratificante. Posso dizer que em 2025 no final deste terceiro mandato, saio com mais amigos do que quando entrei em 2013.

As questões ambientais e a defesa do meio ambiente é outra das nossas bandeiras. Iniciamos esta caminhada com a candidatura ao projecto Eco-Freguesias onde ficamos em segundo lugar a nível nacional. Somos ainda parceiros da ERP Portugal, uma organização que pretende evitar o abandono de equipamentos eléctricos e electrónicos, promovendo a recolha destes objetos, com esta parceria retiramos das ruas 12 toneladas destes resíduos em 2023, garantindo o correto tratamento dos mesmos evitando que pudessem contaminar o nosso meio ambiente.

Os fundos comunitários são muito importantes para o nosso orçamento e para a execução do nosso plano de actividades, sem os quais muito teria ficado por fazer. Ao longo destes anos já efectuamos candidaturas que ascendem no total a mais de 1 milhão de euros. Somos das Juntas da Região que mais aproveita o financiamento comunitário como forma de desenvolver o território. Com o acesso a estes fundos, pudemos apoiar a educação, criar e melhorar vários acessos, promover a nossa cultura, dinamizar a economia local, e apoiar os que mais precisam através de projetos sociais.

Hoje as Juntas de Freguesia são enormes no trabalho de proximidade que realizam junto das suas populações. Demostram ainda que têm executivos e colaboradores capazes de desenvolver um trabalho de excelência nas mais variadas áreas, deixamos de ser o patinho feio do poder local, para sermos instituições imprescindíveis na gestão e no desenvolvimento da Madeira. O paradigma mudou.

No entanto, há tanta coisa ainda para concretizar. Chegam-nos diariamente tantos pedidos, tantas situações para resolver, tantos projectos que podemos criar ou desenvolver. Mais do que concretizar queremos continuar nesta linha de política, com a mesma vontade, determinação, coragem e energia do que quando cá chegamos, e não vejo o final deste último mandato como epílogo da nossa etapa. Sempre estive envolvido na política de uma forma desprendida e continuarei empenhado em defender novos projectos para Câmara de Lobos, esteja onde estiver, porque, como outrora disse Churchill, “a coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras”. Até breve!