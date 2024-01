Protecção Civil emite recomendações face às previsões de mau tempo

O Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira (SRPC) emitiu, este sexta-feira, um conjunto de recomendações face às previsões de mau tempo para o arquipélago, que se encontra sob aviso amarelo e vai estar com aviso laranja amanhã.

Aviso para chuva na Madeira elevado para laranja O aviso que tinha sido emitido para a chuva forte prevista para a Madeira foi hoje elevado para laranja.

Neste seguimento, o SRPC, deixa as seguintes recomendações:

Sempre que possível, evite as viagens para as zonas afetadas por este tipo de situação meteorológica.

Não circule por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas.

Preste atenção às estruturas montadas (andaimes, toldos, tendas, telhados), que poderão ser afectadas por rajadas mais fortes de vento, bem como a uma possível queda de árvores.

Adoptar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água;

Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objectos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

Os riscos que representam, com estas condições, os percursos auto e apeados, sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras pelo que aconselha cuidados especiais nas atividades durante o período em que vigora o aviso

Danos em infra-estruturas montadas ou suspensas;

Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Protecção Civil e Forças de Segurança

A concluir, a Protecção Civil informa que o site do SRPC - www.procivmadeira.pt - e a app Prociv Madeira encontram-se permanentemente actualizadas, em articulação com o Observatório Meteorológico do Funchal.