Colaboradores da Protecção Civil doaram sangue ao Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Hospital

Os funcionários do Serviço Regional de Protecção Civil iniciaram o ano - 5 de Janeiro - com um acto simples que pode salvar uma vida, doando sangue ao Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Hospital Central do Funchal.

"Ao longo do presente ano, os vários colaboradores deste instituto público irão apresentar-se naquele serviço para realizar a dádiva de sangue dando o exemplo de que se pode fazer a diferença na vida de alguém", refere uma nota dirigida à imprensa.

E conclui: "Dar sangue é um acto seguro e simples. Caso pretenda juntar-se aos dadores de sangue da RAM deverá agendar a sua dádiva através do contacto telefónico 291 705 752 ou correio eletrónico [email protected]".