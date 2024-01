Depressão Hipólito provoca 34 ocorrências em cinco ilhas açorianas

A Capitania do Porto do Funchal actualizou hoje o aviso de vento forte e agitação marítima forte para o Arquipélago da Madeira até às 6 horas de amanhã, 12 de Janeiro, destacando-se a elevação das ondas que podem atingir 4 metros de altura, em consonância com o aviso amarelo já emitido pelo IPMA, no caso a vigorar até sábado ao final da tarde.