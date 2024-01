1.740 agentes de Protecção Civil formados

Durante o ano de 2023, o Serviço Regional de Protecção Civil, através da Divisão de Formação, ministrou 148 acções de formação.

Ou seja, conforme explica através de uma nota de imprensa, "mais 55 cursos que em 2022, permitindo dotar com competências técnicas e operacionais 1.740 agentes de Protecção Civil, com maior predominância para os Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, empresas e outras instituições, assegurando e desenvolvendo a formação adequada e necessária ao cumprimento de uma panóplia de missões de protecção civil, num investimento total de 202 637,06 euros".

"A Divisão de Formação tem por incumbência a promoção da formação humana, profissional e cultural dos bombeiros e demais agentes de protecção civil, disponibilizando um catálogo formativo que advém da necessidade imperiosa de incrementação dos conhecimentos técnicos e operacionais, nas mais diversas áreas formativas, entre elas, a Emergência Pré-Hospitalar, a Gestão e Liderança, o Risco Rural, Urbano e Rodoviário, as Matérias Perigosas, o Salvamento em Grande Ângulo e Protecção Civil", acrescenta a mesma nota.

E concluiu: "Nesta senda, é pretensão deste Serviço Regional, para o presente ano 2024, dar continuidade ao investimento na área da formação, ministrando novas formações, em diversas áreas de intervenção, nomeadamente, Técnicas de Salvamento Rodoviário em Veículos de Competição e Veículos Pesados, Combate a Incêndios em Túneis, Controlo de Flashover, Condução Defensiva de Viatura Ligeira de Emergência e Intervenção em Estruturas Colapsadas, sendo estas as principais inovações no Plano de Formação, tendo-se em consideração que as mesmas serão implementadas pela primeira vez na Região Autónoma da Madeira, representando, assim, o incremento e atualização desta tipologia de valências por parte dos Agentes de Protecção Civil regionais".