Vento atingiu os 143 km/h nas serras do Funchal

O vento forte que se faz sentir na Região e que levou o IPMA a emitir um aviso laranja, atingiu a rajada máxima de 143km/h nas zonas altas do Funchal, mais concretamente no Chão do Areeiro, na manhã desta terça-feira.

A rajada, do quadrante Sudoeste, foi registada às 7h20 naquela estação meteorológica do IPMA.

Também no Aeroporto da Madeira, verificou-se um máximo de

126 km/h pelas 6 horas da manhã, sendo este o segundo maior registo desde as 00h00 na Madeira. Seguem-se Ponta do Pargo (116 km/h), Ponta de São Jorge (100 km/h) e Aeroporto do Porto Santo (96 km/h).