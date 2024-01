Dois aviões aproveitam 'brecha' e aterram no Aeroporto da Madeira

Um avião da TAP, que havia divergido ao início da noite desta segunda-feira, para o Porto Santo e um outro, proveniente do Porto, aterraram há momentos no Aeroporto Internacional da Madeira, cuja operação está a ser condicionada pela influência da depressão Irene no estado do tempo no arquipélago.

'Irene' já cancelou três voos e fez divergir avião para Porto Santo O vento forte que se faz sentir na zona do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo já provocou três cancelamentos, ao final desta tarde de segunda-feira 15 de Janeiro.

Conforme noticiou o DIÁRIO, com base na informação constante no site da ANA- Aeroportos de Portugal, foram já três os voos cancelados desde as 20 horas.

Entretanto, devido às previsões de mau tempo, a TAP já cancelou, os voos previstos para amanhã de manhã.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para esta terça-feira, 16 de Janeiro, o vento deverá intensificar-se soprando de Sudoeste forte, com rajadas até 95 km/h, sendo forte a muito forte nas terras altas, com rajadas até 120 km/h.