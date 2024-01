“O Aeroporto da Madeira vai precisar de um conjunto de melhorias, designadamente a primeira melhoria que precisa é acabar com aquela questão bizantina que se vai prolongando sobre os limites de vento. Temos de fazer a revisão”, afirmou hoje o presidente do Governo Regional da Madeira.

É essencial para asseguramos a competitividade do aeroporto. Não se pode ter limites estabelecidos em 1966 por um avião de 1945. É fundamental ter um estudo técnico para fazer essa revisão

Miguel Albuquerque respondia assim à pergunta do DIÁRIO, relativamente à posição do chefe do executivo madeirense face a uma das propostas apresentadas ontem por Alberto João Jardim, no documento 'Proposta para Estruturar e Sustentar o Futuro da Região'.

O presidente do Governo admitiu igualmente que “vai ser importante, no futuro, equacionar uma melhoria das instalações do aeroporto, e um dia mais tarde, equacionar – como existe em Tenerife – um aeroporto alternativo para charters”. Deixou, porém, a ressalva, “já não vai ser para mim”.

Ainda sobre o documento elaborado pelo Instituto Autonomia e Desenvolvimento da Madeira, presidido por Jardim, acrescentou que “tudo o que sejam contributos para fazer uma reflexão sobre o futuro é bom (…). Este é o contributo de uma instituição, que deve ser analisado”.

Sobre a participação na vida política (ou melhor, a falta dela) disse que existe um “problema iliteracia financeira” e deixou uma ‘alfinetada’ ao PS nacional. “É que o Partido Socialistas está há tantos anos no poder”, atirou.

O presidente do Governo Regional falava aos jornalistas à margem da visita realizada, na manhã desta sexta-feira, 12 de Janeiro, à empresa MC–Computadores S.A. (MCC), no Funchal.