Alice Silva lançou-se num novo projecto em 2021 com a abertura do seu cabeleireiro Alice Silva Hairstylist na Estrada Avelino Pinto, no Caniço de Baixo, que se destaca por estar à frente das tendências, e por efectuar um diagnóstico capilar rigoroso e personalizado.

Movida pela paixão e ambição de uma evolução constante, a empresária revelou ao DIÁRIO que investiu na formação, nomeadamente na Certificação de Colour Specialist, onde teve oportunidade de adquirir novas competências, e abraçou os desafios lançados pela L’Oréal Professionnel até se tornar parte integrante da prestigiada equipa de educação da marca internacional. Nos momentos memoráveis recorda a conquista do primeiro prémio no desafio Metal Detox, e ficou em terceiro lugar na competição nacional Style & Colour Trophy 2023 de L’Oréal Professionnel. O maior desafio foi encontrar o equilíbrio entre o seu papel de empreendedora e mãe, ao mesmo tempo que adquiria novas qualificações e se mantinha atualizada das últimas tendências. Porém, com muito trabalho, dedicação, uma gestão eficaz e o seu compromisso com a aprendizagem contínua foram pilares fundamentais para superar os desafios.

O convite para fazer parte da equipa de educação da L’Oréal Professionnel vem após todas estas conquistas, e surge como uma oportunidade de evolução não só de forma profissional, mas também pessoal. Alice Silva reconheceu que estar ligada a esta marca líder no mercado oferece um acesso exclusivo às novas tendências, ferramentas e formações que permitem o enriquecimento e a partilha de conhecimentos, pois agora pode dar formação a outros profissionais da área.

No que concerne às tendências para este ano, Alice Silva confidencia apenas a entrada de novas colorações, e cortes repletos de movimento e suavidade.

A empreendedora declara: “Acredito que quando temos fé e acreditamos em nós mesmos, tudo é possível.

Chegar até aqui exigiu imenso trabalho e disciplina, mas é muito gratificante.

Eu confesso que me sinto abençoada por chegar a este nível, porque é um sonho tornado realidade.”

Acompanhe todas as novidades nas redes sociais de Facebook e Instagram.

Alice Silva Hairstylist

Estrada Avelino Pinto, n. 88C,

Edifício Tamariz,

Bloco B

Loja AA1

9125-024 Caniço,

Contacto: 925 728 540

E-mail: [email protected]