'Irene' traz à Madeira rajadas até 120 km/h, chuva forte e ondulação de 5,5 metros

Vento com rajadas até aos 120 km/h nas terras altas, períodos de chuva forte nas zonas montanhosas e costa sul da ilha da Madeira e agitação marítima com ondulação até 5,5 metros são as previsões do estado do tempo para a Região que estará sob a influência da depressão 'Irene'.

No arquipélago da Madeira ocorrerão, amanhã, terça-feira, períodos de chuva ou aguaceiros, que serão por vezes fortes, em especial nas vertentes sul e terras altas da ilha da Madeira, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na mais recente atualização da previsão do estado do tempo.

O vento irá intensificar soprando de sudoeste forte, com rajadas até 95 km/h, sendo forte a muito forte nas terras altas, com rajadas até 120 km/h.

O aumento da agitação marítima também será significativo com ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros nos dias 16 e 17, sendo temporariamente até 5,5 metros na costa sul da Ilha da Madeira durante o dia 16.

"Neste sentido já foram emitidos avisos de Precipitação, Vento e Agitação Marítima", recorda o IPMA, tendo também a Protecção Civil, a Capitania do Porto do Funchal e o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza deixado recomendações à população.

IPMA agrava estado do tempo com chuva no 'aviso laranja' O IPMA reforçou o aviso de mau tempo para amanhã, sobretudo para a chuva que sobe um nível para laranja na costa Sul e regiões montanhosas, que entra em vigor das 00h00 às 15h00 de terça-feira, sendo que na costa Norte, para o mesmo período, vigora o aviso amarelo, zona que não tinha sido incluída nos avisos dos últimos dias.

Depressão Irene irá condicionar estado do tempo na Madeira Apesar do arquipélago da Madeira não ser directamente afectado pela depressão Irene, um sistema frontal associado à mesma irá condicionar o estado do tempo a partir de amanhã, segunda-feira, revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Protecção Civil deixa recomendações para o mau tempo na Madeira O Serviço Regional de Protecção Civil voltou a emitir várias recomendações devido ao mau tempo que está previsto para esta terça-feira e que vai deixar a Madeira sob aviso laranja.

Percursos pedestres encerrados devido ao mau tempo na Madeira Na sequência dos avisos meteorológicos emitidos para esta terça-feira, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza decidiu encerrar todos os percursos pedestres na Madeira por questões de segurança.

Capitania reforça alerta com avisos à população A Capitania do Porto do Funchal voltou a emitir um aviso de mau tempo, para o vento e mar, pelo menos até às 6h00 de amanhã, 16 de Janeiro, voltando a apontar aos cuidados a ter para quem tem embarcações, mas também para quem está em terra.

A depressão IRENE no seu trajeto para noroeste vai aproximar-se do arquipélago dos Açores, e o sistema frontal que lhe está associado irá condicionar o estado do tempo em Portugal continental e no arquipélago da Madeira.

A depressão 'Irene' vai também afectar o arquipélago vizinho. "Nos Açores irá ocorrer um aumento da intensidade do vento, com rajadas até 90 km/h, e precipitação por vezes forte nos dias 15 e 16 de Janeiro, tendo já sido emitidos avisos de Precipitação e Vento.O vento e a agitação marítima fortes associados à área de influência da depressão IRENE irão afetar as áreas marítimas de responsabilidade nacional", refere o IPMA no balanço efectuado esta tarde.

Já no território continental, a partir do final da tarde de amanhã, terça-feira, a precipitação será persistente, podendo ser por vezes forte e acompanhada de trovoada até ao final do dia 17, quarta-feira, em especial nas regiões Norte e Centro.

O vento irá intensificar a partir da manhã do dia 16, soprando por vezes forte no litoral, com rajadas até 75 km/h, e nas terras altas, com rajadas até 95 km/h, podendo esta situação estender-se até ao final do dia 17.

Prevê-se também um aumento da agitação marítima nos dias 17 e 18 com ondas de sudoeste com 4 a 5 metros em toda a costa, podendo ser temporariamente até 5,5 metros entre o Cabo Carvoeiro e Sines durante a manhã do dia 17.