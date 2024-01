TAP cancela voos programados para terça-feira de manhã com destino e partida da Madeira

Devido à influência da depressão 'Irene', que se prevê afectar mais fortemente o estado do tempo no arquipélago da Madeira a partir desta terça-feira, 16 de Janeiro, a TAP decidiu cancelar de antemão alguns dos voos programados para amanhã de manhã no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.

'Irene' traz à Madeira rajadas até 120 km/h, chuva forte e ondulação de 5,5 metros Zonas montanhosas e costa sul da ilha da Madeira são as zonas que deverão ser mais afectadas na Região

Estão assim cancelados os seguintes voos:

CHEGADAS

Hora Voo Origem 08:00 TP 1709 Porto 09:15 TP 1685 Lisboa 10:10 TP 1687 Lisboa

PARTIDAS

Hora Voo Destino 08:45 TP 1710 Porto 10:05 TP 1686 Lisboa 11:00 TP 1688 Lisboa

Além dos voos da TAP foi também cancelado o voo S4 161 da Azores Airlines, com destino a Ponta Delgada, previsto para as 06 horas de amanhã.