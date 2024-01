'Irene' já cancelou três voos e fez divergir avião para Porto Santo

O vento forte que se faz sentir na zona do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo já provocou três cancelamentos, ao final desta tarde de segunda-feira 15 de Janeiro.

O primeiro a ser cancelado foi o voo EJU7635 da easyjet, proveniente de Lisboa, que tinha chegada prevista à Madeira 20h10. A aeronave ainda tentou a aproximação à pista mas optou por regressar à origem.

Entretanto, de acordo com a informação constante no site da ANA- Aeroportos de Portugal, a companhia terá também optado por cancelar o respectivo voo de regresso a Lisboa (EJU7636), com partida do Funchal, às 20h50.

Igualmente cancelado está o voo S4 162 da Azores Airlines, provenientes de Ponta Delgada, que deveria chegar à Madeira às 22h05.

Refira-se que a TAP já cancelou de antemão os voos previstos para terça-feira de manhã, devido à continuação do mau tempo.

Ainda ao início da noite desta terça-feira, registou-se um outro contratempo na operação do Aeroporto da Madeira, com um voo da TAP (TP 1693) proveniente de Lisboa a divergir para o Porto Santo, após uma tentativa 'falhada' de aterragem.

O último voo a aterrar, hoje, no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, um avião da Binter vindo do Porto Santo, fê-lo às 19h55.