Beatriz Sousa no Toulon Metropole

Beatriz Sousa vai representar nesta segunda metade da temporada o Toulon, divulgou esta manhã o clube que milita na principal divisão do andebol de França.

Com 22 anos e internacional por Portugal, Beatriz Sousa na Região fez toda a sua formação no CS Madeira e teve uma temporada no Madeira Andebol SAD antes da aventura em terras gaulesas onde vai cumprir a sétima temporada. Nos últimos seis anos representou o handball Clermont 63 da 2.ª divisão. Um salto de muito signiticado para a carreira da madeirense.