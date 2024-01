Aviões com dificuldades para aterrar na Madeira

Pelo dois aviões tiveram fortes dificuldades para aterrar no Funchal, embora também tenham conseguido pousar na pista do Aeroporto da Madeira esta manhã, numa altura em que o vento já começa a fazer efeitos na operacionalidade daquela infraestrutra.

De acordo com o que é possível saber neste momento - tendo como fontes o portal Flightradar 24 e o site do Aeroporto da Madeira - os quatro voos que aterraram esta manhã fizeram-no sem problemas, sendo que o último, um voo da easyJet proveniente de Lisboa, ainda fez alguma 'espera' no ar.

Outro voo que ainda não aterrou, neste caso da TAP, também de Lisboa, teve de aguardar, mas a esta hora (9h40) já terá aterrado.

Outros três voos, dois do Porto e um de Lisboa, um da easyJet, outro da TAP e ainda outro da Ryanair, conseguiram aterrar sem problemas de maior.

O vento sobre a pista do Aeroporto da Madeira sopra com rajada de 60 km/hora às 9h00.

Pelo menos para já, nenhum voo foi divergido, num dia com mais 26 voos previstos até às 22h50.