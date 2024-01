CMF partilha testemunhos do novo seu projecto artístico 'ESCUTAR'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) divulgou, hoje, nos seus canais oficiais, um vídeo com os testemunhos dos intervenientes do mais recente projecto do Departamento de Cultura da autarquia, desenvolvido em parceria com a empresa municipal SociohabitaFunchal.

O 'ESCUTAR' é a uma novidade da temporada artística 2023/2024 da Câmara Municipal do Funchal (CMF), que envolve três bairros sociais: Palheiro Ferreiro, Pico dos Barcelos e Quinta Josefina. Este projecto piloto passa pela realização de residências artísticas com dois artistas (das artes visuais e performativas), durante três meses, em cada bairro.

O primeiro trabalho, desenvolvido no Palheiro Ferreiro, de Outubro a Dezembro de 2023, foi apresentado, no passado sábado. Esta residência artística contou com a presença de Rosa La Peligrosa (Rosa Moniz), artista plástica e designer, que executou dois murais com a população local, e Luís Teles, da dança urbana, que realizou aulas de dança com os jovens, tendo havido a envolvência de 30 pessoas do referido Complexo Habitacional, incluindo jovens e famílias.