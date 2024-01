Aplausos de pé na passagem de testemunho de Costa a Pedro Nuno

Primeiro António Costa e depois Pedro Nuno Santos receberam hoje aplausos de pé quando entraram no Pavilhão 1 da FIL, em Lisboa, para o arranque do 24.º Congresso do Partido Socialista, que reúne cerca de 2.300 delegados.

"Um futuro com história" é o lema do 24.º Congresso Nacional, que marcará a passagem de testemunho de António Costa a Pedro Nuno Santos, simbolizada na música que se ouviu durante o encontro entre os dois socialistas, minutos antes das 20:00: "A New Age", de Keith Merril.

António Costa já tinha entrado no pavilhão, às 19:40, rodeado de câmaras, cumprimentando os membros da direção na primeira fila, e com os delegados a aplaudir de pé, ouvindo-se depois os primeiros "PS/PS", palavra de ordem do Partido Socialista.

Na mesa do congresso, o ainda primeiro-ministro sentou-se à esquerda do presidente do partido, Carlos César, e Pedro Nuno Santos à sua esquerda.

Após a abertura da sessão, pelo presidente da comissão organizadora do Congresso, Pedro do Carmo, seguiram-se intervenções da líder da concelhia de Lisboa do PS, Marta Temido, apontada como potencial candidata à câmara da capital, e do presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL), Duarte Cordeiro.

António Costa falará depois sobre os seus últimos anos de liderança socialista e de chefia do Governo.

Imediatamente antes do início das intervenções, foi exibido nos dois ecrãs instalados por trás do palco um breve vídeo, também com o título "Um futuro com história", com imagens de momentos históricos na vida do Partido Socialista, desde a fundação, em 1973, às eleições legislativas recentes.

À entrada do pavilhão, os congressistas cruzam-se com uma estátua branca do fundador do PS Mário Soares, sentado numa cadeira onde se lê as palavras Portugal, Democracia, Humanismo, Criatividade, Lutar e Cultura.

O 24.º Congresso Nacional decorre até domingo, prevendo-se o encerramento às 12:00. Para este congresso foram eleitos 1.383 delegados, havendo mais 150 delegados inerentes com direito de voto.